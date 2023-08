Enflasyonu günlük hayattan çıkaracağız

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 3 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen pek çok zorluğa rağmen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. 14. Büyükelçiler Konferansını düzenledik. Göreve geldiğimizde 163 olan temsilcilik sayımız 260’a çıktı. Hükümeti devraldığımızda yalnızca 93 ülkede temsilciliğimiz varken bugün 146 ülkede temsil ediliyoruz.

BÖLGESEL VE KÜRESEL ARABULUCU

Türk ve İslam dünyasıyla münasebetlerimiz son bir asırdaki en parlak dönemini yaşıyor. Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar te-melinde gelişiyor. Macaristan ziyareti bunun en somut örneğidir. Bu sene 3.5 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaretimizi en kısa sürede 6 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bölgesel ve küresel krizlerde kimi zaman arabulucu, kimi zaman kolaylaştırıcı roller üstleniyoruz. Binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz.

SORUNLARI AŞACAK İRADEMİZ VAR

Bu yaz sıcağında küresel krizlerin etkisiyle ülkemizi ve vatandaşlarımızı bunaltan bir diğer husus da ekonomik sıkıntılardır. Her fırsatta altını çizdi-ğim gibi ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldığı siyasi saldırıya, her sosyal kumpasa, terör örgütleri üzerinden organize edilen her güvenlik tehdidine, ekonomik tuzaklar da eşlik etmiştir. 2018 yılından itibaren tuzaklar, alenen ekonomimizi mahvetme tehditlerinin savrulduğu hezeyanlara kadar varmıştır. Türk siyasi tarihinin önemli sembollerinden biri olan Mayıs 2023 seçimleri öncesinde de ekonomimizle ilgili yine aynı senaryolar devreye alınmıştır. Bu süreçte milyarlarca doların bilinçli şekilde piyasadan çekilmesinden, yalan ve yanlış haberlerle toplumda panik oluşturmaya kadar nice oyunlar oynanmıştır. Seçim sonuçları umulduğu gibi çıkmayıp, milli iradenin tercihi Türkiye Yüzyılı’ndan yana olunca hevesler kursaklarda kalmış, ancak ortaya çıkan ekonomik yük pek çok dengeyi sarsmıştır. Bugün Türkiye’nin ekonomide tabi ki sorunları var. Ama bu sorunları aşacak irademiz, tecrübemiz, potansiyelimiz ve programımız da mevcuttur.

İLAVE ÖNLEMLERİ DEVREYE ALACAĞIZ

Milletimizin malına ve lokmasına kasteden açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemizi bir tarafta denetimle-rin diğer tarafta tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürüteceğiz. Bugünkü toplantımızda diğer hususlar yanında bu konuda atıla-bilecek ilave adımları da değerlendirdik. Deprem yaralarını sarmak için artırdığımız vergiler, memurlarımıza, asgari ücretlimize ve emeklilerimize yaptığımız ücret artışları gibi hususların enflasyon üzerindeki baskısı zamanla azalacaktır. Önümüzdeki aylarda ücretlilerin gelirleri arasındaki denge-sizliği azaltacak ilave önlemleri aşama aşama devreye alacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Milletimizin alım gücünü yeniden eskisinin de üzerine yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sürecin sonucunda enflas-yonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. İşçisinden memuruna, esnafından emeklisine tüm vatandaşlarımdan biraz daha sabırlı olmalarını, bize güvenmelerini, attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz.

MERKEZ BANKASI REZERVİNDE ARTIŞ

Yaşanan her sıkıntının farkındayız. Türkiye’yi altyapı ve üstyapı zenginlikleriyle dünyada örnek bir ülke haline nasıl getirdiysek, bundan sonraki sü-reçte de aynı irade ile yolumuza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da bir geçmiş zaman hatırası olarak yad edece-ğiz. Ekonomideki olumlu gelişmelerden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. Mayıs sonunda 98 buçuk milyar dolar seviyesinde olan rezervler 11 Ağustos itibariyle 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Uluslararası yatırımcılar da ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri yakından izliyor. Geçen ay Körfez ziyaretimizde imzaladığımız toplam değeri 50 milyar doları aşan anlaşmalar ülkemize duyulan güveni göstermiştir.”

OTOMOTİV PİYASASINDAKİ DENETİMLER MEYVESİNİ VERİYOR

TÜRKİYE ekonomisine sadece faiz ve kur penceresinden bakan mandacı dayatmanın kodları artık çözülmüştür. Bu dayatmanın yerini yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyüme üzerine kurulu sağlıklı bir iktisadi yaklaşımın almasının önüne kimse geçemeyecektir. Son aylarda ülkemizin risk primindeki düşüş yurt dışı borçlanma faizlerindeki azalma ve rezervlerdeki iyileşme alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık her geçen gün daha iyi görülmektedir. Fırsatçılara karşı otomotiv piyasasında yaptığımız denetimler meyvesini çok açık vermektedir.

Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilenlere 211 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetim ve tedbirler neticesinde otomotiv fiyatlarındaki balon sönmeye başlandı. Piyasa gerçekleriyle hiçbir bağı bulunmayan fahiş fiyatların oluştuğu diğer sektörlerde de alınan önlemlerin etkilerini yakında göreceğiz.

BM’YE PİLE TEPKİSİ

Geçen cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin KKTC’nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile Köyü’nde yaşayan Kıbrıs Türkünün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış Gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukukla bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye ve aramızdaki pürüzleri gidermeye çalıştığımız bir dönemde yapılan bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. BM Barış Gücü’nden beklenen, istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek Ada’daki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır.

GARANTÖR ÜLKEYİZ

Garantör bir ülke olarak ara bölge başta olmak üzere Ada’daki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi, Rum kesiminin hak hukuk tanımaz, sürekli tek taraflı taleplerini dayatan uzlaşmaz tavrı ile baş başa bırakmayacağız. Hayata geçirdiğimiz devasa projelerle KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı, KKTC’ye geçen sene Kasım ayında Semerkant’ta anayasal ismiyle kucak açtı. KKTC’de temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler var. Bu arada AB’nin bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama çok ama çok talihsiz. Zira açıklamayı yapan komiser halef-selef oldukları zat ile irtibata geçerse, tavsiye ederim, iyi olur. Mücadelemiz KKTC’nin eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsü tüm dünya tarafından teyit edilene kadar sürecektir.

YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

TÜRKİYE, ağustos ayını dünyanın pek çok bölgesini etkileyen ve iklim değişikliğiyle ilişkili hale gelen yüksek hava sıcaklıklarıyla geçiriyor. Bazı şehirlerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkların ölçülmesi, meselenin vahametini ortaya koyması bakımından önemlidir. Ülkemizin iklim değişikliğinin sebebi olarak gösterilen insan ürünü sorunlarda neredeyse hiçbir payı yoktur. Buna rağmen, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde atılan uluslararası adımların tamamında yer aldık, taraf olduk, yükümlülüklerimizi yerine getirdik, getiriyoruz. Paris İklim Anlaşması’na net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimizde en önemli katkıyı veren ülkeler arasındayız. Sıfır atıktan yenilenebilir enerjiye, millet bahçelerinden orman varlığımızı artırmaya, atık su arıtmadan hava kalitesi ölçümüne kadar pek çok uygulama ile daha yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5’incisi, dünya 12’ncisiyiz. Buna rağmen küresel gelişmelerin olumsuz etkilerinden kendimiz izole edemediğimiz bir gerçektir.

YERİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

DEPREM bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik toplum yararına programların süresini 9 ay uzattık. Depremzedelerimize AFAD vasıtasıyla yapılan mali ve diğer desteklerin toplam tutarı 79 milyar lirayı aşıyor. Düzenli yaptığımız kira yardımlarımızdan 327 bin 250 hanemiz faydalanıyor. Çadırlarda kalan hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının konteynerlere geçişini sağladık. Deprem konutlarının inşası da süratle devam ediyor. Çarşamba günü Adıyaman’da deprem konutlarının temelini atacak, yerinde dönüşüm projemizi başlatacağız. Ekim-kasımdan itibaren hak sahiplerine evlerini peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Deprem bölgesinden göç eden kardeşlerimizin geri dönüşlerini hızlandıracak iş imkanlarını oluşturuyoruz.”