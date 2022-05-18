En iyi haber sitesi hurriyet.com.tr

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Tören, haber, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin katılımıyla üniversitenin Ayazağa Maslak Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

10 binden fazla öğrencinin katıldığı oylama neticesinde Hurriyet.com.tr en iyi haber sitesi ödülünün sahibi olurken Demirören medya üç ödülle törenden ayrıldı.

Kanal D dizisi Yargı En İyi Dizi, Posta Gazetesi ise En İyi Magazin Sayfası dalında ödüle kavuştu.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, ödül töreninde yaptığı açıklamada, İletişim Ödüllerinin kendileri için önem taşıdığına dikkat çekerek, “Sizlerle, medyanın güçlü isimleriyle öğrencilerimizi bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Sizleri öğrencilere rol model olmanız açısından çok önemsiyoruz” diye konuştu.