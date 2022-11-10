Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç polis merkezinde ortalığı birbirine kattı! Kendini yerlere attı, hakaret yağdırdı

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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Maltepe Küçükyalı Mahallesi'ndeki 17. Noter'de işlem yaptığı sırada, hakkında Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce suç delillerini bildirmeme suçundan, aranması olduğu anlaşıldı. Noter çalışanları polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis, Sarnıç'ı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

POLİS MEMURLARINA KÜFÜR VE HAKARET ETTİ

Sarnıç, karakola götürüldükten sonra, polis memurlarına zorluk çıkardı. Kendisini yere bırakan Sarnıç, polis memurlarına da müdahale ettiği sırada küfür ve hakaret etti. Kadın memurun tüm çabasına rağmen yerden kalkmayan ve hakaretlerine devam eden Sarnıç'a, diğer polisler müdahale etti.

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Hakaretlerine devam eden Yağmur Sarnıç, 'Görevli memura mukavemet' suçundan nezarete atıldı. Sarnıç bu sırada da polislere küfür ve hakaret ettiği de öne sürüldü. Sarnıç, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 'Memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi.

Yağmur Sarnıç'ın karakolu birbirine kattığı o anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde Sarnıç'ın kendini yere bıraktığı, polisin tüm ısrarı ve müdahalesine rağmen dakikalarca yerden kalkmadığı görülüyor.

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OLAYLI DAVA ‘ZİNA’ İLE YENİDEN

Öte yandan İstinaf mahkemesi Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın ‘çekişmeli’ boşanma davasını bozdu. Mahkeme, davanın Emre Aşık’ın ‘zina’ nedeniyle başka bir mahkemeye açtığı boşanma davası ile birleştirilerek yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

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Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç ile 6 Eylül 2021 tarihinde çekişmeli olarak boşandı. Üç çocuğun velayetini Aşık’a veren mahkeme, Sarnıç’ı kusurlu bularak 35 bin lira manevi tazminata hükmetti. Mahkeme ayrıca Aşık’ın boşandığı eşi Sarnıç’a 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Mahkemenin Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle bu taleplerinin dikkate alınmadığını öne süren Aşık, Şubat 2022’de yeniden boşanma davası açtı.

Yağmur Sarnıç’a ‘zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme’ nedeniyle boşanma davası açan ve 100 bin lira manevi tazminat isteyen Aşık’ın dilekçesinde “Yağmur Sarnıç, 2019’da boşanma davası devam ederken Aşık’ı öldürmeye yönelik eylemlerde bulunmuş, başka bir tetikçiyle anlaşmıştır. Boşanma davası devam ederken başka birisinden hamile kalmış, zina eylemini gerçekleştiren Sarnıç, o kişiden çocuk doğurmuştur. Ayrıca müvekkil hakkında FETÖ’cü, çocuk tacizcisi ve eşcinsel gibi iddialarda bulunmuştur. Yağmur Sarnıç yüzünden müvekkil mağdur olmuş, acı duymuş, toplum önünde itibarı sarsılmıştır. Bu nedenle önceki mahkemenin kararı ile bu davanın birleştirilmesini, yargılamanın bu yönde devam etmesini istiyoruz” denilmişti.

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‘BİRLİKTE GÖRÜLSÜN’

Aşık’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davası başka bir mahkemede devam ederken, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde (İstinaf) olan çekişmeli boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ olarak verdiği boşanma kararının kaldırılarak Aşık’ın ‘zina’ nedeniyle başka bir mahkemeye açtığı dava ile birleştirilmesine ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.