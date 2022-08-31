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Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı! 6 farklı suçtan aranıyordu

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#Yağmur Sarnıç#Emre Aşık#Yakalama Kararı
Emre Aşıkın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı 6 farklı suçtan aranıyordu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 13:39

Eski eşi Emre Aşık'ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de yakalandı. Sarnıç hakkında ayrıca biri kesinleşmiş hapis cezası, toplam 6 suçtan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı. Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.

Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

6 FARKLI SUÇTAN YAKALAMA KARARI VARDI

Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

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Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’tan 6 Eylül 2021’de çekişmeli olarak boşanmıştı. Üç çocuğun da velayetini Emre Aşık’a veren mahkeme, Yağmur Sarnıç’ı kusurlu bularak 35 bin lira manevi tazminata hükmetmişti.

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Mahkeme ayrıca Emre Aşık’ın boşandığı eşine aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine hükmetmişti. Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

Yağmur Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina gibi eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle mahkemenin bu taleplerini dikkate almadığını öne süren Emre Aşık yeniden boşanma davası açtı.

“Zina, hayata kast, kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme” nedeniyle dava açan ve iki davanın birleştirilmesini talep eden Aşık, 100 bin lira da manevi tazminat istedi.

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