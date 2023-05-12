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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Muharrem İnce açıklaması: 13 hesap tespit edildi

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Muharrem İnce#Memleket Partisi
Emniyet Genel Müdürlüğünden Muharrem İnce açıklaması: 13 hesap tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 15:23

Emniyet Genel Müdürlüğü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında yapılan paylaşımlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir" denildi. 13 hesap kullanıcısının tespitinin yapıldığı açıklandı.

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İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama...

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İNCE hakkında özellikle 09-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır.

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"SAHTE İÇERİKLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir.

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"13 KULLANICININ TESPİTİ YAPILDI"

Bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir. Konu hakkında çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Muharrem İnce#Memleket Partisi

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