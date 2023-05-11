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Muharrem İnce ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

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#Muharrem İnce#MEMLEKET PARTİSİ#Sosyal Medya
Muharrem İnce ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 13:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 10 Mayıs'ta 'www.twitter.com' isimli sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 'Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi' başlıklı 160'ıncı maddesinde düzenlenen; 'Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

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Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.' hükmü hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen 'şantaj', 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır." (DHA)

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#Muharrem İnce#MEMLEKET PARTİSİ#Sosyal Medya

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