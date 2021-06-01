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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.06.2021 - 20:58 | Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "2021 yılı genel atama çalışmaları" çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, atama çalışmaları doğrultusunda 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye de 352 personelin atama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere 37 bin 199 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

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