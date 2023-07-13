×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu... Aranan 1958 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#EGM#Polis#Hukuk
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu... Aranan 1958 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 14:23

81 kent genelinde, eş zamanlı uygulamada, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emriyle aranan toplam 1958 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

EGM'den yapılan açıklamaya göre; polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk bölgelerinde, aranan kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmesinin sağlanması amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada yapılan uygulamada, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı. Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 473, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 304, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 72, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 55, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 12 kişi olmak üzere 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emriyle aranan toplam 1958 kişi yakalandı. Ayrıca 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp bulundu. Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 8 fişek, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#EGM#Polis#Hukuk

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması