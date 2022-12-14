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Emine Erdoğan'dan, Türkmenistan’da Türkmen El Sanatları Sergisi'ne ziyaret

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#Emine Erdoğan#Türkmenistan’#Sergi
Emine Erdoğandan, Türkmenistan’da Türkmen El Sanatları Sergisine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi, yerel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi.

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Türkmenistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, serginin düzenlendiği alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un eşi Oğulgerek Berdimuhamedova ile geldi.

Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekiler takılar, dokuma kilim ve halılar ile Türkmen sanatçılar tarafından yapılmış resimlerin bulunduğu sergi alanını gezdi.

Emine Erdoğandan, Türkmenistan’da Türkmen El Sanatları Sergisine ziyaret

Ürünleri inceleyen lider eşlerine, sergide yer alan eserler hakkında bilgi verildi, şal hediye edildi.

Emine Erdoğandan, Türkmenistan’da Türkmen El Sanatları Sergisine ziyaret

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Türkmen kına gecesi ve Türkmen düğününün canlandırıldığı gösteriyi de izleyen Emine Erdoğan ile Aliyeva ve Berdimuhamedova, daha sonra keçe-kilim dokuma atölyesini ziyaret etti. Emine Erdoğan ile Oğulgerek Berdimuhamedova, bir dokuma tezgâhının başına geçerek tezgâhtaki kilime ilmek attı.

Emine Erdoğandan, Türkmenistan’da Türkmen El Sanatları Sergisine ziyaret

Lider eşleri, daha sonra yöresel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi. ​​​​​​​

Emine Erdoğandan, Türkmenistan’da Türkmen El Sanatları Sergisine ziyaret

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#Emine Erdoğan#Türkmenistan’#Sergi

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