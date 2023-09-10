Emine Erdoğan'dan Hindistan mesajı: Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:
Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz.
G20 Liderler Zirvesi’nde, kültürler beşiği Hindistan’ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum.
Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız.
Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 10, 2023
G20 Liderler Zirvesi’nde, kültürler beşiği Hindistan’ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum.
Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız.… pic.twitter.com/W6Z99yeq8k