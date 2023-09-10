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Emine Erdoğan'dan Hindistan mesajı: Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız

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#Emine Erdoğan#G20#Hindistan
Emine Erdoğandan Hindistan mesajı: Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hindistan'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'yle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Hindistan’ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum." dedi.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:

Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz.

G20 Liderler Zirvesi’nde, kültürler beşiği Hindistan’ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum.

Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız.

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#Emine Erdoğan#G20#Hindistan

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