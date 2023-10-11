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Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı: Savaşın kazananı yoktur

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#Emine Erdoğan#İsrail#Filistin
Emine Erdoğandan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı: Savaşın kazananı yoktur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 11:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegâne dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdım. Hepsinin ortak özelliği azimleriydi. İlmek ilmek işledikleri istikballeri; insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı.

Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olduğumuz gibi kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız.

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Bilhassa çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu asla unutmamalıyız.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI

Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor.

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"SAVAŞIN KAZANANI YOKTUR"

Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur. 11 Ekim #DünyaKızÇocuklarıGünü vesilesiyle yegâne dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi.

Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum.

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#Emine Erdoğan#İsrail#Filistin

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