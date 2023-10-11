Hamas'ın kaçırdığı Alman kadının hayatta olduğu ortaya çıktı! Berlin alarma geçti...

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Ofakim şehrinde açık havada düzenlenen elektro-müzik festivaline katılmak için İsrail'e giden Alman vatandaşı Shani Louk İsrail-Hamas çatışmasının başladığı gün Hamas'a ait bir kamyonetin arkasında sadece iç çamaşırları ile yatarken görülmüştü.

Shani'nin hayatta olup olmadığı bilinmiyor, ancak görüntülerde kadının bacaklarının doğal olmayan bir pozisyonda durması ve tepkisiz yatması hayatını kaybettiği iddialarına neden olmuştu.



Ailesi yüzü görünmeyen kadını bacağındaki dövmeden teşhis etti. Anne Ricardo Louk Cumartesi günü sosyal medyadan yayınladığı bir video ile yardım istedi ve “Alman vatandaşı olan kızım Shani Nicole Louk, bir grup turistle birlikte Hamas tarafından kaçırıldı. Kızımızı bilinci kapalı bir halde Filistinlilerin bir arabaya bindirdiği videoyu gördüm. Bize yardım etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

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ALMAN TELEVİZYONUNDA AÇIKLADI: KIZIM HALA HAYATTA

Dün yeni bir açıklma daha yapan anne kızının hayatta olduğuna dair yeni bilgiler aldığını duyurdu. Alman televizyonuna konuşan Ricardo Louk kızının ciddi bir kafa travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu iddia etti.

"Artık Shani'nin hayatta olduğuna dair daha fazla bilgiye sahibiz" diyen anne bilgiyi Filistinli kaynaklardan aldığını belirtti ve Alman hükümetine "Her dakika kritik. Hızlı hareket etmeli ve Shani'yi Gazze Şeridi'nden çıkarmalısınız " dedi.



Shani'nin kullandığı kredi kartının Pazar günü Gazze Şeridi'ndeki bir mağazada kullanılması hayatta olduğu iddialarını güçlendirirken, Alman savcılar hafta sonu düzenlenen kanlı saldırıların ardından Alman vatandaşlarının kaçırıldığı ve öldürüldüğü şüphesiyle Hamas hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.

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OLAF SCHOLZ VE BAERBOCK'TAN AÇIKLAMA

Şansölye Olaf Scholz, Berlin'in rehineler arasındaki Alman vatandaşlarının akıbetini öğrenmek için devreye girdiğini belirterek, "Kaç kişi olduklarını ve özgürlüklerini güvence altına almak için neler yapabileceğimizi öğrenmek için İsrail yetkilileriyle yoğun bir şekilde şekilde çalışıyoruz" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock dün gece yaptığı açıklamada Hamas tarafından kaçırılan Almanları kurtarmak için gece gündüz çalışacağına dair güvence verdi.

Baerbock, Hamas'la doğrudan iletişim kanalları olan yerel aktörler ve bölgedeki meslektaşlarıyla aralıksız görüş alışverişinde bulunduğunu vurgularken rehinelerin kurtarılmasının kolay olmayacağını itiraf etti.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Shani Louk'un hayatta olduğunun iddia edilmesinden sonra Batı medyasında talihsiz kadının son görüntüleri yayınlandı.

Kanlı saldırıdan önce müzik festivalinde eğlenen Shani, yayınlanan görüntülerde dans ederken görülüyor.