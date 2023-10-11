Dünya bu sözlerle çalkalanıyor... İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'yi haritadan silelim

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı İsrail ve Filistin'den gelen haberlerde.

Cumartesi günü adeta kâbusa uyanan İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na misilleme olarak Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

İki tarafta da can kayıpları artarken dünya İsrailli milletvekili Tally Gotliv'in skandal çağrısını konuşuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sağcı vekil, İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu hiçbir zaman açıkça kabul etmemesine rağmen, Hamas saldırılarına yanıt olarak 'Orta Doğu'yu sarsacak' 'Kıyamet Günü' füzesinin kullanılması çağrısında bulundu.

Knesset'teki sağcı Likud partisinin üyesi olan vekil sosyal medya hesaplarından defalarca ülkesinin Gazze'yi haritadan silmesi yönünde çağrıda bulundu.

Haberin Devamı

İsrailli vekil 'Yalnızca Orta Doğu'yu sarsan bir patlama bu ülkenin itibarını, gücünü ve güvenliğini yeniden tesis edebilir' dedi.

'İsrail'in cephaneliğindeki her şeyi kullanması gerekiyor' diyen Govlit sözlerine şöyle devam etti;

'Sizden her şeyi yapmanızı ve düşmanlarımıza karşı kıyamet silahlarını korkusuzca kullanmanızı rica ediyorum.'

Haberin Devamı

İsrail'in 1960'lardan bu yana önemli sayıda nükleer silaha sahip olduğuna inanılıyor ancak ülke nükleer gücünü hiçbir zaman doğrulamadı.

Hem İsrail'de hem de Gazze'de ölü sayısı artmaya devam ederken İsrail ordusu, çatışmaların sertleşeceği uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus yayımladığı video güncellemesinde, "Oldukça ağır kayıplar verdik... Ancak bu bizi caydırmayacak ve kararlılığımızı zayıflatmayacak" ifadelerini kullandı.

Conricus çatışmaların yoğunlaşmasından sonra bile İsrail'e verilen desteğin devam edeceğini umduğunu sözlerine ekledi:

'Çatışmalar yoğunlaşıp Gazze Şeridi'nden anlaması ve başa çıkması daha zor görüntüler geldiğinde bile bu durumun böyle kalmasını umuyoruz' dedi.

Haberin Devamı

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi hava sahasında saldırıları tespit etmekte kullandığı bir alanı yok ettiğini açıkladı.

Ülkenin hava kuvvetleri ayrıca, gece boyunca savaş uçaklarının Gazze'deki Beyt Hanun'da "Hamas tarafından terörizmi finanse etmek için kullanılan iki banka şubesi, bir yer altı tüneli ve Hamas tarafından terörist faaliyetleri yönlendirmek için kullanılan iki operasyonel komuta merkezi dahil olmak üzere" 80'den fazla bölgeyi vurduğunu da söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 750'yi geçtiğini açıkladı. Hamas gece saldırılarında en az 30 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Haberin Devamı

Gece süren saldırıların ardından Çarşamba günü şafak sökerken, binlerce Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına karşı gösteriler düzenledi.

Filistin Haber Ajansı, protestocuların Filistin bayrakları ve Gazze'de öldürülen kurbanların resimleriyle yürüdüklerini bildirdi.