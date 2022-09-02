Emine Erdoğan, Türkiye’de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

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Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan “Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi”ni ziyaretinde Emine Erdoğan’a Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.

İlk olarak yiyecek-içecek atölyesine uğrayan Emine Erdoğan, hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin şeflerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilerin hazırladığı soğuk ayran aşı çorbasını da tattı.

Buradan hafif otizm tanılı öğrencilerin spor ve fiziksel aktivitelerde bulunduğu alana gelen Emine Erdoğan, masa tenisi oynayan öğrencileri izledi. Emine Erdoğan, masa tenisindeki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

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Emine Erdoğan, daha sonra orta-ağır tanılı zihinsel engelli bireylerin tarıma ilişkin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Emine Erdoğan, 22 yaşındaki Aziz Batuhan Ateş ile teraryum yaptı. Aziz Batuhan Ateş ve Emine Erdoğan, elleriyle kalp yaparak birbirlerine sevgilerini dile getirdi. Emine Erdoğan ve öğrenciler, neşe içindeki sohbetlerini el sallayarak tamamladı.

Öte yandan Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Özer ile merkezde atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de inceledi.

MÜZİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ, BESTELEDİKLERİ “ÖZEL YÜREKLER” PARÇASINI EMİNE ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ

Emine Erdoğan, özel eğitim müzik akademisi öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri “Özel Yürekler” parçasını enstrümanlar eşliğinde Emine Erdoğan için seslendirdi. Emine Erdoğan, burada görme engelli öğrenci Mert Özer’in piyano eşliğinde seslendirdiği “Neyleyim İstanbul’u” parçasını da dinledi.

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Emine Erdoğan, ziyaret kapsamında son olarak özel eğitim öğrencileri, halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsü kursiyerlerince hazırlanan eserlerin sergilendiği fuaye alanına geldi. Burada Emine Erdoğan’ı otizmli Samet Zileli, piyano çalarak karşıladı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretin sonunda yetişkin engellilere hizmet eden merkezlerle ilgili Emine Erdoğan’a bilgi verdi.