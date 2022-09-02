Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan, Türkiye’de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Açılış#Mahmut Özer
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de 18 yaş üzeri yetişkin engellilere yönelik İstanbul’da hizmete alınan ilk halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Özel eğitime ihtiyacı olan 18 yaş üstü yetişkin bireyler için açılan “Feneryolu Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi”ni ziyaretinde Emine Erdoğan’a Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eşlik etti.

İlk olarak yiyecek-içecek atölyesine uğrayan Emine Erdoğan, hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin şeflerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan, sohbet ettiği öğrencilerin hazırladığı soğuk ayran aşı çorbasını da tattı.

Emine Erdoğan, Türkiye’de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Buradan hafif otizm tanılı öğrencilerin spor ve fiziksel aktivitelerde bulunduğu alana gelen Emine Erdoğan, masa tenisi oynayan öğrencileri izledi. Emine Erdoğan, masa tenisindeki başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, daha sonra orta-ağır tanılı zihinsel engelli bireylerin tarıma ilişkin eğitim aldığı atölyeyi ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Emine Erdoğan, 22 yaşındaki Aziz Batuhan Ateş ile teraryum yaptı. Aziz Batuhan Ateş ve Emine Erdoğan, elleriyle kalp yaparak birbirlerine sevgilerini dile getirdi. Emine Erdoğan ve öğrenciler, neşe içindeki sohbetlerini el sallayarak tamamladı.

Emine Erdoğan, Türkiye’de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Öte yandan Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Özer ile merkezde atık malzemeler kullanılarak oluşturulan sıfır atık kütüphanesini de inceledi.

Emine Erdoğan, Türkiye’de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

MÜZİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ, BESTELEDİKLERİ “ÖZEL YÜREKLER” PARÇASINI EMİNE ERDOĞAN İÇİN SÖYLEDİ

Emine Erdoğan, özel eğitim müzik akademisi öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenleriyle besteledikleri “Özel Yürekler” parçasını enstrümanlar eşliğinde Emine Erdoğan için seslendirdi. Emine Erdoğan, burada görme engelli öğrenci Mert Özer’in piyano eşliğinde seslendirdiği “Neyleyim İstanbul’u” parçasını da dinledi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, ziyaret kapsamında son olarak özel eğitim öğrencileri, halk eğitimi merkezi ve olgunlaşma enstitüsü kursiyerlerince hazırlanan eserlerin sergilendiği fuaye alanına geldi. Burada Emine Erdoğan’ı otizmli Samet Zileli, piyano çalarak karşıladı.

Emine Erdoğan, Türkiye’de yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretin sonunda yetişkin engellilere hizmet eden merkezlerle ilgili Emine Erdoğan’a bilgi verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Açılış#Mahmut Özer

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık