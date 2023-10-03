Emine Erdoğan: Suyumuza sahip çıkalım

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız. Doğanın bereketi su, verimliliğin de kaynağı. Bu farkındalığa sahip tüm kurum ve kuruluşlarımızda su kaybını önleyecek uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum. İklim krizine karşı 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle suyumuza yani geleceğimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

HABİTAT GÜNÜ MESAJI

Erdoğan ayrıca Azerbaycan’da gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü programına tebrik mesajı gönderdi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Dünyayı herkesin refahı için sağlıklı, daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir yer haline getirmeye küresel Sıfır Atık hareketi ile söz verdik. Dönüşümün ve değişimin ilk adımı ise güvenli ve temiz kentlerden geçiyor. Bu amaçla bu sene kardeş ülkemiz Azerbaycan’da gerçekleştirilen Dünya Habitat Günü programının uluslararası işbirliğini güçlendirmeye ve sonuçlarının daha iyi bir gelecek inşa etmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Fikirleri ve önerileriyle katkı sunan tüm temsilcileri kutluyor, programın hayırlı olmasını diliyorum.”