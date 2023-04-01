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Emine Erdoğan, New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#New York#İftar
Emine Erdoğan, New Yorkta TASCın geleneksel iftarına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 14:50

Emine Erdoğan, New York'ta, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) geleneksel iftar programına katıldı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüreğimizin kapanmayan yarası 6 Şubat depremlerinde kardeşliklerini her an hissettiğimiz Türk-Amerikan topluluğu ve Amerikalı vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 bin ton ayni yardım, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza umut oldu" dedi.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) koordinasyonunda Türk-Amerikan toplumunun değerli mensuplarıyla Türkevi'nde iftar programında buluştuk.

Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumunun güçlenmesi için çalışan her bir gönüllümüz adeta Türkiye’nin bu coğrafyada atan kalbidir.

Yüreğimizin kapanmayan yarası 6 Şubat depremlerinde kardeşliklerini her an hissettiğimiz Türk-Amerikan topluluğu ve Amerikalı vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Yaklaşık 2 bin ton ayni yardım, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza umut oldu.

Yeryüzüne bir rahmet olarak gelen bu mübarek ayın, birlik ve beraberliğimizin daimine vesile olmasını temenni ediyorum.

Merhamete ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya ışık olan Türkiye’nin kıymetli temsilcilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

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#Emine Erdoğan#New York#İftar

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