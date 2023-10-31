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Emine Erdoğan, lider eşleriyle Topkapı Sarayı'nı gezdi

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#Emine Erdoğan#Birleşmiş Milletler#Topkapı Sarayı
Emine Erdoğan, lider eşleriyle Topkapı Sarayını gezdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Dünya Şehirler Günü programına katılmak için İstanbul'a gelen devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

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Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan ve bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir otelde düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" programının ardından misafir devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti. Erdoğan, first ladyler ile sarayda Hazreti Muhammed'e, sahabelerine ve İslam'daki bazı peygamberlere ait eşyaların segilendiği "Mukaddes Emanetler" dairesini ve Osmanlı hanedanın giysilerinin yer aldığı "Elbise-i Hümayun" galerisi ile "Hazine-i Hümayun" bölümlerini gezdi. Buralarda sergilenen taht, zırh, nişan, takı gibi eserleri inceleyerek bilgi alan lider eşleri, saraydan çok etkilendiklerini ve eserleri çok beğendiklerini ifade ettiler.

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Emine Erdoğan, lider eşleriyle Topkapı Sarayını gezdi

FATİH KÖŞKÜ'NDE BULUNAN BALKONDAN İSTANBUL BOĞAZI'NI İZLEDİLER

Ziyarette, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'ın eşi Fatoumatta Bah Barrow, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın eşi Armanda Begaj, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nın eşi Fatima Maada Bio, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Marieme Faye Sall ve Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi'nin eşi Isaura Nyusi yer aldı. First laydler, Emine Erdoğan ile birlikte Fatih Köşkü'nde bulunan balkondan İstanbul Boğazı'nın manzarasını izledi.

Emine Erdoğan, lider eşleriyle Topkapı Sarayını gezdi

 

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#Emine Erdoğan#Birleşmiş Milletler#Topkapı Sarayı

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