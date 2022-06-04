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Emine Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

#Emine Erdoğan#LGS#Sınav
Emine Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Yarın #LGS2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki, sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun.

 

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#Emine Erdoğan#LGS#Sınav

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