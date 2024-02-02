Emine Erdoğan: Evde bakım sistemi kapsamında 140 bin yaşlı birey, ailesinin yanında hizmet alıyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi tarafından hayata geçirilen "Büyüklerimiz Değerlerimiz Projesi tanıtım programına katıldı. Programı Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BİZİM ANLAYIŞIMIZDA, YAŞI KEMALE ERENLER, TOPLUMUN ÖNCÜSÜ KABUL EDİLİR"

Programda konuşan Emine Erdoğan, "Geçmişin bilgeliği ve irfanıyla aramızda kurulmuş en güçlü bağı, büyüklerimiz oluşturuyor. Bir deyiş, bir atasözü, bir türkü, bir masal onların dilinden bizim dilimize yerleşerek, kültürel hafızamızın devamlılığını, milli ve manevi varlığımızın muhafazasını sağlıyor. Yüzlerce yıllık yaşanmışlık ve tecrübeden damıtılmış nice hikmeti, büyüklerimiz bize aktarıyor. Bizim anlayışımızda, yaşı kemale erenler, toplumun öncüsü kabul edilir; sözleri muteber sayılır, tecrübe ve birikimleri yolumuzu aydınlatır. Ne yazık ki, bugün, geçmiş ile bağlarımızın gittikçe zayıfladığı, hatta zayıflatıldığı bir devirde yaşıyoruz. 7'den 70'e her jenerasyondan insanın birlikte huzur içerisinde yaşadığı evlerimiz, gittikçe eksiliyor. Oysa, kuşaklararası iletişimin sürdürülmesi, yetişkin-çocuk fark etmeksizin, bizleri hayatın sınamalarına karşı güçlendirirken, ruhumuzun hikmetle mayalanmasını sağlıyor. Yaşlılarıyla bağ kuramayan toplumlar ise, kimliklerini ve değerlerini kaybederken, toplumsal huzurlarını da geri gelmeyecek şekilde yitiriyor. Ebedi gençliğin yüceltildiği, yaşlılığın, dolayısıyla yaşlıların yok sayıldığı ve hayatın dışına itildiği bir anlayışı, biz kabul etmiyoruz. Yaşlanmayı istisnai bir durum, hatta hastalık addeden bir zihniyet küresel olarak pekiştirilirken, biz yaşlılığı hepimizin varacağı nihai ve değerli bir istikamet olarak görüyoruz" dedi.

Haberin Devamı

"EVDE BAKIM SİSTEMİ KAPSAMINDA 140 BİN YAŞLI BİREY, AİLESİNİN YANINDA HİZMET ALIYOR"

Haberin Devamı

Tüm dezavantajlı gruplar için kapsamlı sosyal imkanlar sunmayı bir kamu hizmetinden öte değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, yaşlılarımıza yönelik, çeşitli ve kapsamlı bakım hizmetleri sunuyor. "Evde Bakım Sistemiö kapsamında 140 bin yaşlı birey, ailesinin yanında hizmet alıyor. Söz konusu model ile geleneksel aile yapısı güçlendirilirken, yaşlıların psiko-sosyal açıdan daha sağlıklı olmaları amaçlanıyor. Öte yandan, büyüklerin gün içinde güvenli bir kurumda ağırlanmasıyla, diğer aile fertlerinin iş ve sosyal hayata katılımları da kolaylaşıyor. Can yoldaşı oldukları yaşlılarını, devlete emanet etmeleri gerektiğinde ise, gözleri arkada kalmadan, Misafir Bakım Hizmeti alabiliyorlar. Bununla birlikte, bazı durumlar, yaşlılarımızın devlet bakımında olmasını gerektiriyor. Darüşşafaka'dan beri süren gelenekle, 2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet veriliyordu. Bu sayı, 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 17 bin 542 kapasiteli 168 resmi huzurevinde 14 bin 644 yaşlımızın ev sahipliğine ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın desteğiyle, yerel paydaşlar iş birliğinde açılan ilk uygulama örneği olan Vefahane Merkezi, hassaten önem taşıyor. Merkez, yaşlılarımıza yönelik, ahşap boyamadan fotoğrafçılığa, resim ve hat sanatından stratejik oyun atölyelerine, kütüphaneye dek çok çeşitli ve kapsamlı aktivite imkanı sunuyor. Büyüklerimiz, gezi, tiyatro, konser, piknik gibi etkinlikler vasıtasıyla, keyifli zaman geçirerek sosyal hayatın aktif bir parçası haline gelebiliyorlar. Bu güzide mekânlar, gençleri adeta bir hayat stajyeri gibi büyüklerimizle buluşturmaya başladığında, kıymetli başka bir hizmeti daha sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.