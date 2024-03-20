Emeklilere: Yalnız değilsiniz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Karadeniz ziyaretlerine dün Artvin ve Rize’de devam ederken konuşmalarında özetle şunları söyledi: “Emekli meselesiyle özel olarak ilgileniyorum. Türkiye’nin en büyük emekli korosu, Türkiye’nin en acıklı türküsünü çığırıyorlar; 10 bin lira türküsü. İktidar, 2002’de geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Bugün bir buçuk asgari ücret 26 bin lira ama kaç para alıyoruz, 10 bin lira. Geldikleri gün en düşük emekli maaşı 8 tane çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı, iki buçuk çeyrek altın almıyor. Geldikleri günden bugüne, bir emekli cebindeki bir çeyrek altını düşürse bütün Artvin’i dört dolaşır benim altın nerede kayboldu diye. Siz bunu bir seçim sandığında kaybettiniz, ilk seçim sandığında hep beraber bulacağız o altınları.

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İTTİFAKIMIZDA KİMLER VAR

Mübarek gündeyiz. Allah kabul etsin. Bugün insanlar iftara davet alır diye korkuyor. Çağırırsa o da davet etmesi gerekir. Bir iftar sofrası bin lira. Dünyada böyle bir haksızlığa uğrayan topluluk yoktur ama siz yalnız değilsiniz. 16.5 milyon kişisiniz. Siz isterseniz her şeyi değiştirirsiniz. Kusura bakma Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta emekliden de sana oy yok. İşte bu kadar.

Bundan sonraki süreçte artık hep beraber bu sorunları çözmek için bu iktidara bir dur demeliyiz. İttifakımızın adı ‘Türkiye ittifakı’. Türkiye ittifakında kim vardır? Milli takım gol atınca kim ayağa fırlıyorsa Türkiye ittifakındadır. Filenin Sultanları dünya şampiyonu olurken kim gırtlağı düğümlenip İstiklal Marşı okuyorsa Türkiye ittifakında bizimle beraberdir. Renklerimiz ay yıldızlı al bayraktandır ve hepimizin bildiği o güzel renklerdir.”