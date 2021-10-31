Emekli emniyet amirinin şüpheli ölümü

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Olay, İlkadım ilçesi, Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve yaklaşık bir sene önce emekli olan Osman Türkmen, çocukları tarafından evinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

İhbar üzerine eve, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kontrolünde Türkmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcılık incelemesinin ardından Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu. Türkmen’in cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.