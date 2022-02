Elektrikte yeni fiyat

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından Millete Sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Uzunca bir süre doğalgazda yüzde 75, elektrikte yüzde 50 sübvansiyon uyguladık. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı şikâyetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik faturalarının yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilowat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilowata, dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir.

Haberin Devamı

SALGININ DA ÜSTESİNDEN GELDİK

Artık gücü azalan salgının yakında gündemimizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. Bilhassa 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza TURKOVAC başta olmak üzere aşılarını yaptırmalarını veya tamamlamalarını hususunu hatırlatmak istiyorum. Halihazırda hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda alarm seviyesine geçmemizi gerektiren bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği dönemde tarihimizin en büyük üretim, ihracat atağını gerçekleştirdik. Sosyal kaos, siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü, toplumun bölünmesi, ülkenin parçalanması senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının da üstesinden geldik.

FİYAT YÜKSELİŞİ KAMBURU

Bu arada ortaya çıkan yüksek enflasyondan ve hayat pahalılığından milletimizi koruyacak adımları da birer birer atıyoruz. Enflasyondaki belli döneme mahsus arızi yükselişin kamburunu maalesef bir müddet sırtımızda taşımak mecburiyetinde kalacağız. Her yeni ayın bir öncekinden daha iyi olacağını gördüğümüz döneme girdik. Bu dönemde vatandaşımızın dile getireceği her şikâyete, her derde kulağımız da gönlümüz de sonuna kadar açık olacaktır.”

ENGELLİ MEMUR ATAMALARI

Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat’ta yapacağız. Her eğitim kademesinden toplam 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız.

Haberin Devamı

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

2022 yılında 25.8 milyar lira olarak planladığımız tarımsal destekleme bütçesini 3.2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum.

ORMAN YANGININA 20 UÇAK

Orman yangınlarındaki altyapımızı güçlendirecek adımlarımızı arttırıyoruz. Yerli ve milli İHA sayımızı 8’e, yangın söndürme uçağı sayımızı 20’ye, helikopter sayımızı 55’e çıkartıyoruz. Yapay zeka uygulamalarını daha etkin şekilde kullanarak yangın riski ve seyrini yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz. Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla gönüllü gücü oluşturuyoruz.”

KABİNEDE REVİZYON NORMALDİR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında, Adalet Bakanı’nın değiştiği kabine değişikliğine ilişkin şöyle dedi: “Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz gayet tabiidir. Kabinede revizyon normaldir. Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir enerjiyle heyecanla vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 Temmuz’dan bugüne kadar 6 bakanımız değişti. Bir bakanlığımızın ikiye ayrılması sebebiyle 7 arkadaşımız da kabineye girdi. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz.”

Haberin Devamı

ÜÇ YENİ DESTEK MÜJDESİ

Bugün müjdesini vereceğimiz bir başka konu kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek paketidir. Bunlardan ilkini işletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için hazırladık. Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikle sektörlerden baş-

layarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lerimize hitap etmektedir. Bu üç paketle firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz. Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayı destekleyecek ekonomik destek iklimi oluşturmaktır.

Haberin Devamı

İRAN’LA ANLAŞTIK



İran’la aramızdaki doğalgaz hattının karşı taraftaki bölümünde yaşanan bir arıza sebebiyle doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştı. Arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı önümüzdeki aylara bırakılması konusunda İran’la mutabık kaldık, böylece doğalgaz akışını yeniden başlattık. Azerbaycan’dan aldığımız doğalgaz miktarını artırdık. İlaveten çeşitli kaynaklardan temine ettiğimiz LNG alımlarını hızlandırdık. Tuz Gölü ve Silivri’deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini devreye soktuk. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık yakında tümüyle kaldırıyoruz.

SÖZDE MÜTTEFİK KÖSTEK GÜÇLER



Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada yaşanan her krizde siyasi, diplomatik, askeri, istihbari olarak gözlerin döndüğü, tavrının beklendiği bir ülkeyse bunu sözde müttefik fiiliyatta köstek güçlere yaslanmaya değil kendi imkânlarına, yüreğine, bileğine borçludur. Ülkemizi diplomatik hançer, gizli açık oyunlarla tökezletmeye çalıştılar. Devletimize PKK’dan FETÖ’süne, DEAŞ’ına kadar ne kadar terör örgütü varsa hepsini üzerimize salmaya, diz çöktürmeye kalktılar. Bizi aşımızla, işimizle, evlatlarımızın geleceğiyle tehdit ettiler. Bu oyunların hepsini bozduk.

Haberin Devamı

ANAOKULU DESTEK PAKETİ

Dezavantajlı ailelerimizin anaokuluna devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık destek paketini hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin dezavantajlı ailelerimizin sayısı 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum. Biz asla ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız.