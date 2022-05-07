Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elazığ’da koyun otlatma kavgası korkunç bitti: 1 ölü, 2 yaralı! 6 kişi gözaltına alındı

#Elazığ#Cinayet#Silahlı Kavga
Elazığ’da koyun otlatma kavgası korkunç bitti: 1 ölü, 2 yaralı 6 kişi gözaltına alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde koyun otlatma nedeni ile çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Fahrettin Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Çanakçı köyünde meydana geldi. İddiaya göre göçerlerin getirdiği koyun sürüsü köy muhtarı Fahrettin Yıldırım’ın arazisine girdi. Koyunların arazisine girdiğini fark eden muhtar Yıldırım, göçerlere 'Burası benim arazim, izinsiz giremezsiniz' demesinin ardından göçerlerle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle göçerler av tüfeği ile muhtar Fahrettin Yıldırım ve yanında bulunan 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Gözden Kaçmasın

Rusyada peş peşe gizemli olaylar... Sabotaj iddiaları yeniden gündemdeRusya'da peş peşe gizemli olaylar... Sabotaj iddiaları yeniden gündemde!Haberi görüntüle

BÖLGEYE ASKERİ HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Olayın yaşandığı bölge engebeli arazi olmasından dolayı yaralıları alması için bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Haberin Devamı

MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan muhtar Fahrettin Yıldırım, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen geniş çağlı çalışmanın ardından olaya karıştığı değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeğine de el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Cinayet#Silahlı Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya