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Elazığ'da cumhuriyetin 100. yılına özel dalış

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#100Yil#Elazığ#Cumhuriyet
Elazığda cumhuriyetin 100. yılına özel dalış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 12:58

Elazığ’da "Cumhuriyete derinden bağlıyız" sloganı ile Cumhuriyetin 100. yılına özel dalış etkinliği düzenlendi. Dalgıçların hem su yüzeyinde hem de su altında açtığı pankartlar renkli görüntüler oluşturdu.

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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da Cumhuriyetin 100’üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılı için Türkiye’de en büyük su altı etkinliği düzenlendi. Ülkenin 134 ayrı noktasında binden fazla dalgıç su altına inerek ‘Cumhuriyet’ dalışı yaptı. Bu çerçevede Elazığ’da da Doğu Dalış Kulübü ve üyeleri, eğitmen Nizam Kaya eşliğinde dalış gerçekleştirdi.

Dalış ekibi, su altında “ 100. Yılda 100. Dalış”, “Derinlere Saygı Dalışı” ve “Cumhuriyet’e Derinden Bağlıyız” yazılı pankartlar açtı.

Elazığda cumhuriyetin 100. yılına özel dalış

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#100Yil#Elazığ#Cumhuriyet

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