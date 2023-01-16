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Elazığ 4.9’la sallandı

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#Elazığ#Deprem#AFAD
Elazığ 4.9’la sallandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ Sivrice’de yerin 17.9 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

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Deprem kent merkezinin yanı sıra Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’da da hissedildi. Pazar sabahında sarsıntıyla uykularından uyananlar korku yaşadı. Deprem anı bir lokantanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.

Öğrenci olduğunu dile getiren Furkan Demir, “Biz yurtta kalıyoruz. Uyuyorduk, bir anda sallandı. Geçen deprem de bu zamanlarda olmuştu. Bayağı kötü hissettik, korkunçtu” dedi.

4.9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre yaklaşık 3 saatte 26 artçı Deprem daha meydana geldi. Bu depremlerden en büyüğü 2.4 olarak kayıtlarda yer aldı.
Öte yandan İzmir’de de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

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#Elazığ#Deprem#AFAD

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