Eksi 15'te yardım

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Kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, Alakoyun köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Tükenmez köyüne kadar paletli ambulans eşliğinde yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi. Buraya yakınları tarafından araçla getirilen 10 çocuk babası Aslangiri, ambulansa alındı ve ilk müdahalenin ardından 19.00 sıralarında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

İŞ MAKİNESİ YOL AÇTI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten İbrahim Aslangiri’nin oğlu Bülent Aslangiri, “Gün boyu hastaydı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı köy yolları kapalıydı, hastaneye götüremedik. Ekiplere haber verdik. İş makineleri gelip yolumuzu açtı. Biz de babamızı alarak iş makinesinin arkasından Tükenmez köyüne kadar geldik. Burada bizi bekleyen ambulans babamı alarak hastaneye götürdü. Ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo yapılan İbrahim Aslangiri’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.