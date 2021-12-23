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Eksi 15'te yardım

#İbrahim Aslangiri#Ağrı#Kar
Eksi 15te yardım

Ağrı Hamur’da, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Alakoyun köyünde oturan İbrahim Aslangiri (92), önceki gün 15.30 sıralarında rahatsızlandı.Bilinç bulanıklığı yaşayan Aslangiri’nin yakınları, kardan dolayı köy yolu kapalı olduğu için kendi imkânlarıyla hastaneye gidemeyince 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

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Kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerleyen ekipler, Alakoyun köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Tükenmez köyüne kadar paletli ambulans eşliğinde yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi. Buraya yakınları tarafından araçla getirilen 10 çocuk babası Aslangiri, ambulansa alındı ve ilk müdahalenin ardından 19.00 sıralarında Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 

Eksi 15te yardım

İŞ MAKİNESİ YOL AÇTI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten İbrahim Aslangiri’nin oğlu Bülent Aslangiri, “Gün boyu hastaydı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı köy yolları kapalıydı, hastaneye götüremedik. Ekiplere haber verdik. İş makineleri gelip yolumuzu açtı. Biz de babamızı alarak iş makinesinin arkasından Tükenmez köyüne kadar geldik. Burada bizi bekleyen ambulans babamı alarak hastaneye götürdü. Ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo yapılan İbrahim Aslangiri’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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#İbrahim Aslangiri#Ağrı#Kar

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