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Ekrem İmamoğlu Sabahattin Ali Kütüphanesi açılışına katıldı

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#İSTANBUL#Kitap#Kütüphane
Ekrem İmamoğlu Sabahattin Ali Kütüphanesi açılışına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 15:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 150 Günde 150 Proje kapsamında, Altınşehir Yuvamız İstanbul ve Altınşehir Sabahattin Ali Kütüphanesi açıldı. Açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de katıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, ardından yaşam merkezinin içerisindeki kütüphaneyi gezdi.

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Ekrem İmamoğlu "Altınşehir Yaşam Merkezimizin tüm birimleriyle hayırlı olmasını diliyorum. Bugünü bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sabahattin Ali ismiyle hepimizin başucu kitabı olmaya dönük eserleri olan, edebiyatımızın çok mühim ismi Sabahattin Ali'nin ismi ile anılması muhteşem. Sabahattin Ali'nin saygıdeğer kızı Filiz Ali ve torunu İdil hanımı ağırlamaktan mutluyuz. Onlarla beraber bu yürüdüğümüz yolda nasıl hem burayı insanlara fırsat tanıyan ortamlar olmasını sağlamak kadar hem de bilgiyle ilgili edebiyat ile ilgili gittiği her yere bir eğitici bir öğretici kimliği ile aslında mekanlar açtığını ortaya koymak istiyoruz. Burada çok farklı bir bakışla kütüphanelerimizi açtığımızı ve sayısını 52'ye çıkarttığımızı belirtelim. Bu yolda tam gaz devam ediyoruz. Bulduğumuz her fırsatta bunu büyüteceğiz. Aslında burada açtığımız kütüphaneler vasıtasıyla insanlarımız bilgiye, kitaba, eğitim ile ilgili kitaplara erişme noktasında özenli çalışmamız fayda sağlayacaktır" dedi.

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FİLİZ ALİ: ONUR DUYUYORUM

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ise "Pırıl pırıl, harika. İç açısı renkler ile dolu, birbirinden güzel kitapların, kütüphanelerde görüldüğü bir mekanda olmaktan ve bu mekanın isminin babama verilmiş olmasından onur duyuyorum. Bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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#İSTANBUL#Kitap#Kütüphane

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