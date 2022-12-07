Ekrem İmamoğlu Sabahattin Ali Kütüphanesi açılışına katıldı

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Ekrem İmamoğlu "Altınşehir Yaşam Merkezimizin tüm birimleriyle hayırlı olmasını diliyorum. Bugünü bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sabahattin Ali ismiyle hepimizin başucu kitabı olmaya dönük eserleri olan, edebiyatımızın çok mühim ismi Sabahattin Ali'nin ismi ile anılması muhteşem. Sabahattin Ali'nin saygıdeğer kızı Filiz Ali ve torunu İdil hanımı ağırlamaktan mutluyuz. Onlarla beraber bu yürüdüğümüz yolda nasıl hem burayı insanlara fırsat tanıyan ortamlar olmasını sağlamak kadar hem de bilgiyle ilgili edebiyat ile ilgili gittiği her yere bir eğitici bir öğretici kimliği ile aslında mekanlar açtığını ortaya koymak istiyoruz. Burada çok farklı bir bakışla kütüphanelerimizi açtığımızı ve sayısını 52'ye çıkarttığımızı belirtelim. Bu yolda tam gaz devam ediyoruz. Bulduğumuz her fırsatta bunu büyüteceğiz. Aslında burada açtığımız kütüphaneler vasıtasıyla insanlarımız bilgiye, kitaba, eğitim ile ilgili kitaplara erişme noktasında özenli çalışmamız fayda sağlayacaktır" dedi.

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FİLİZ ALİ: ONUR DUYUYORUM

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ise "Pırıl pırıl, harika. İç açısı renkler ile dolu, birbirinden güzel kitapların, kütüphanelerde görüldüğü bir mekanda olmaktan ve bu mekanın isminin babama verilmiş olmasından onur duyuyorum. Bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.