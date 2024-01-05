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'Ekrem İmamoğlu Ankara'ya liste yolladı' iddiası... '39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor'

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Yerel Seçim
Ekrem İmamoğlu Ankaraya liste yolladı iddiası... 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 10:11

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki aday belirleme süreci tartışmaları da beraberinde getirdi. Parti içinde belediye başkan adaylarının ön seçimsiz belirlenmesi tepkilere neden oldu. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, bir televizyon programında çarpıcı iddialarda bulundu. İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini söyleyen Yarkadaş, "İmamoğlu, Ankara'ya liste gönderdi" dedi.

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25. ve 26. dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı programda CHP'deki aday belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, İstanbul'daki tüm ilçe başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini iddia etti.

Yarkadaş, programdaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da CHP'nin 300 bin üyesi var. Türkiye genelinde 1 milyon 480 bin üyesi var. Kadıköy'de de 20 bin üye var. Bu 20 bin kişi mi Kadıköy'ü kimin yöneteceğine karar verecek yoksa CHP içindeki 20 kişi mi karar verecek?

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İLK 5 SIRAYI DA BELİRLEMEK İSTİYOR

CHP Eski Milletvekili Ali Özcan'ın bir çağrısı var, 'ön seçim' yapın diyor. Böyle bir demokrasi olur mu, ilçeni kimin yöneteceğini bilmiyorsun. Söz hakkın yok ama sadece oy vermen isteniyor. Ekrem bey neden ön seçim istemedi? Çünkü Ön seçim olsaydı Türkiye'nin değişik yerlerinde, İzmir'de Ankara'da, Mersin'de, Antalya'da istemedikleri kişiler aday olacaktı. Şimdi Ekrem bey 39 ilçenin tamamını belirlemek istiyor. Dün gece Ankara'ya liste yolladı. 39 ilçe ile yetinmiyor belediye meclisinin ilk 5 sırasını da belirlemek istiyor. O zaman parti meclisi nerede, MYK'sı nerede, il yönetimi nerede, organları nerede?

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Ne Deniz Baykal, ne Tayyip Erdoğan, ne Necmettin Erbakan tek başına 39 ilçeyi yazmamıştır

 

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Yerel Seçim

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