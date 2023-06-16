Ekonomide yol haritası şekillendi

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BEŞTEPE’de yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

YENİ DÖNEM İÇİN KAPSAMLI TOPLANTI

“EKK, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılmış; ilgili tüm kurumlarımızın uyum, işbirliği ve tam bir koordinasyon içinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği temel amaçlarımız doğrultusunda yoğun bir çalışma sergileme azmi vurgulanmıştır. Toplantıda ilgili kurumların sunumları sonrasında makroekonomik görünüm ile bütçe görünümü değerlendirilmiştir. Temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, EKK’nın yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Yeni dönemde, para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye, finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlar atmaya devam edeceğiz.

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YATIRIM, İSTİHDAM ÜRETİM VE İHRACAT

İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak temel amaçtır. Bu amaca dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken; cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda, teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız. Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı politikalar seti ile zorlukları aşacak ve fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz.”

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez kurulda.

ENFLASYONLA KARARLI MÜCADELE

- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

- “Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri; plan, program ve eylem planları ile hayata geçireceğiz.

- Bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız.

- 12’nci Kalkınma Planı’nı ekim ayında hazırlamış olacağız. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız OVP ile kamu politikaları ve uygulamalarını yeniden şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz.

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- Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz.

TARAFLARLA İSTİŞARE

- Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız.

- İlgili taraflarla istişare içinde, ortak akılla hareket edecek, STK’ların, iş dünyasının, akademinin ve sektördeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından en üst düzeyde yararlanmaya devam edeceğiz.”

ŞİMŞEK’TEN BUGÜN TÜSİAD VE BANKA ZİRVESİ

- HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün İstanbul’da iki önemli toplantı yapacak. Bakan Şimşek, sabah kahvaltısında TÜSİAD yönetimiyle bir araya gelirken, sonrasında da bankacılarla toplanacak. Bu toplantıların faiz kararının açıklanacağı 22 Haziran’daki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

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