EGM'den nevruz açıklaması: 39 ilde 125 bin kişi katıldı

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Nevruz Bayramının etkinliklerle kutlandığı bildirildi. Paylaşılan görselde ise 2018'de 68 ildeki 116 etkinliğe 112 bin 104, 2019'da 67 ildeki 156 etkinliğe 214 bin 633 kişinin katıldığı anımsatıldı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan etkinliğin bu yıl huzur ve güven ortamında gerçekleştiği kaydedildi. 39 ildeki 66 nevruz etkinliğine 125 bin 288 kişinin katılım sağladığı kaydedildi. Ayrıca, kanuna aykırı hareket eden kişiler ile ilgili yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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