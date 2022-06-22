EGM'den açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

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EGM'den yapılan açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden;

Yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür.

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Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve “halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten” hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.

Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

#marmaris etiketi(hashtag) kullanılarak 22787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %59.42’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

“Orman” kelimesi kullanılarak 16031 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %67.38’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

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“Yanan” kelimesi kullanılarak 17235 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %56.1’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

“Uçaklar” kelimesi kullanılarak 3571 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %71.74’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

“Şahan” kelimesi kullanılarak 10723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %57,14’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

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“Otel” kelimesi kullanılarak 5709 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %54.55’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.