Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

EGM'den açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

#Emniyet Genel Müdürlüğü#EGM#Sosyal Medya
EGMden açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yönetici veya kullanıcısının tespit edilerek işlem başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

EGM'den yapılan açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Marmaris’te orman yangını Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptıSon dakika: Marmaris’te orman yangını! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptıHaberi görüntüle

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden;

Yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür.

Haberin Devamı

Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve “halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten” hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.

Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

#marmaris etiketi(hashtag) kullanılarak 22787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %59.42’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

EGMden açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

“Orman” kelimesi kullanılarak 16031 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %67.38’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

Haberin Devamı

EGMden açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

“Yanan” kelimesi kullanılarak 17235 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %56.1’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

EGMden açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

“Uçaklar” kelimesi kullanılarak 3571 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %71.74’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

EGMden açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

“Şahan” kelimesi kullanılarak 10723 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %57,14’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

Haberin Devamı

EGMden açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

“Otel” kelimesi kullanılarak 5709 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %54.55’inin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.

EGMden açıklama: Marmaris yangınıyla ilgili asılsız paylaşımlara işlem başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#EGM#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangını Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangını! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Marmaris’te orman yangını Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

Son dakika: Marmaris’te orman yangını! Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle inceleme yaptı

#Muğla
Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama

Son dakika: Savaş Rus topraklarına sıçradı... Validen flaş açıklama!

#Ukrayna Savaşı
Transferde Emre Mor kavgası Hurma Denememek aptallık olurdu demişti... Beşiktaşın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

#Transfer