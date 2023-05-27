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EGM: Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır

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#EGM#Canan Kaftancıoğlu#Suç Duyurusu
EGM: Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 20:24

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kolluk kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya hakaret ettiği belirtilerek şöyle denildi:

"Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır. Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir. Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." 

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#EGM#Canan Kaftancıoğlu#Suç Duyurusu

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