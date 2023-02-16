EGM: 20 deprem provokatörü tutuklandı

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EGM’den yapılan yazılı açıklamada; provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak şöyle denildi: “Bunlardan 293’ü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Öte yandan depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 46 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca ‘deprem yardımı’ teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır.”