Eğitime kar engeli... 4 ilde okullar tatil edildi

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Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtilerek yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

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NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Etkili olan kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz Nevşehir genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilmek üzere), engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ORDU'DA 7 İLÇEDE OKULLAR tatil

Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime yarın ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

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İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ



Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.