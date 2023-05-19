Eğitim bütçesinde OECD rekoru

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Eğitim reformlarının kalite ve erişilebilirlik yönünden kapsamlı şekilde ele alındığı raporu değerlendiren Bakan Özer, özetle şunları söyledi:



“Türkiye, 2011-2019 yılları arasında ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim kurumlarına harcanan bütçenin gayrisafi milli hasıladaki oranını en fazla arttıran OECD ülkesi oldu. OECD raporunda, ‘Okul temelli mesleki gelişim eğitimiyle 2021 yılında öğretmen başına düşen 39 saatlik eğitim, ÖBA ile 2022 yılında 250.1 saate yükseldi’ deniliyor. Bu seneki hedefimiz 350 saat.”

Bakan Özer, rapordaki bazı başlıkları sosyal medyadan paylaştı:

KIZ ÖĞRENCİ ORANI

“Türkiye’de okullaşma oranları 5-14 ve 20-39 yaş aralığında OECD ortalamasının üzerine çıktı. 15-19 yaşta ise OECD ortalamasına yaklaştı. Kız çocuklarının okullaşma oranlarında büyük artış sağlandı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasına yaklaştırdı. Okulöncesi Eğitim zirveye çıktı. ‘Köy Yaşam Merkezleri’ projesi ile köy okullarının yeniden açılması, okulöncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaşması sağlandı. Ücretsiz yemek kapasitesini eğitimin tüm kademelerinde günde 5 milyona çıkardı.”