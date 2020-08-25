MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEge'de göçmenleri taşıyan bot battı! 92 kişi kurtarıldı
GeriGündem Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! 92 kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 23:58 | Son Güncelleme:

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! 92 kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! 92 kişi kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada, 92 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın batısında bulunan Herke Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan botun battığı kazada 92 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Batan bottakiler için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına beş gemi ve iki askeri helikopterin yanı sıra bir donanma gemisi ve beş sahil güvenlik botunun katıldığı aktarıldı.

BATAN BOTTA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yetkililer, bottaki yolculardan aldıkları bir imdat çağrısı üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Botta toplam kaç kişi olduğu ve sığınmacıların milliyetlerine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 80 düzensiz göçmeni taşıyan bir botun Yunan adası Herke açıklarında battığı kaydedildi. Rodos Liman Müdürlüğü, dalgıç ekibi ve bir Süper Puma helikopterinin sığınmacılar için başlatılan arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını duyurmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle