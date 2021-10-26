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Ege’de Aslan balığı endişesi

#Aslan Balığı#Ege Denizi#Akdeniz
Ege’de Aslan balığı endişesi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber Akdeniz’de yoğun olarak görülen Kızıldeniz’in istilacı türlerinden aslan balığı, Ege Denizi’nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Uzmanlar bu ilerleyişin endişe verici olduğunu söyledi.

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Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında, Kızıldeniz’de mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e 1990'lı yıllarda giriş yaptı. İklim değişikliği, sulardaki ısınma gibi nedenlerle özellikle 2012'den sonra kısa sürede yayılan aslan balığı, İzmir kıyılarına kadar çıktı. Karaburun'da toplu halde görülmeye başlanan aslan balığının yayılmasını uzmanlar da yakından izliyor. Karaburun'da dalış merkezi işleten eğitmen Hamdullah Aras, bölgede yaklaşık 30 yıldır profesyonel dalış yaptığını, geçen yılın sonunda ilk kez aslan balığına rastladığını, diğer dalgıçların da karşılaştığı aslan balıklarının sayılarının hızla arttığını ifade etti.

DAHASI GELEBİLİR

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu, balığın Ege'deki ilerleyişini endişeyle takip ettiklerini kaydetti. Bilecenoğlu, “Ortam, yeni istilacı türlerin gelmesine gebe, çünkü Süveyş Kanalı açık. Burası açık olduğu sürece etkileri kestirilemeyen farklı canlıların Akdeniz'e, oradan da Ege’ye gelmesi muhtemel” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol da İzmir'de ilk kez Seferihisar kıyılarında görülen aslan balığının 7 ayda Karaburun'a ulaştığını, gelecek yıllarda Çandarlı ve Edremit körfezlerine yayılmasını beklediklerini belirtti. Akyol, “Aslan balığının en büyük tüketicisi orfoz ve lagos balıkları. Ancak son yıllarda denizlerimizde orfoz ve lagos azaldı. Avlanması yasak ama bir şekilde bunu avlıyorlar maalesef. Bu da aslan balığının daha da yayılmasına sebep oluyor” dedi. 

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#Aslan Balığı#Ege Denizi#Akdeniz

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