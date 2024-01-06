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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden hissedildi

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#Deprem#İzmir#Ege Denizi
Ege Denizinde 4,2 büyüklüğünde deprem İzmir ve çevre illerden hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 15:04

AFAD'ın verilerine göre saat 14:53'te merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerden hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmadığını açıkladı.

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Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9,18 kilometre olarak açıkladı.

Ege Denizinde 4,2 büyüklüğünde deprem İzmir ve çevre illerden hissedildi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" mesajını paylaştı.

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PROF. DR. ERSOY: BÖLGENİN HAREKETLİLİĞİNİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN BİR MESAJ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında "Türkiye hareketli bu sıralar. Bir yıl içerisinde 74 bin depremin meydana geldiğini biliyoruz. 3 yılda meydana gelmesi beklenen depremin 1 yılda meydana geldiğini görüyoruz. Malatya'daki deprem 6 Şubat depreminin artçısı olarak yorumlanabilir. İzmir'in çevresinde 6'nın üzerinde deprem oluşturacak faylar var. Gelecekte bir İzmir depremi zaten beklenebilecek bir durumdu. Bu sadece bölgenin ne kadar hareketli olduğunu göstermesi bakımından bir mesajdır" dedi.

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#Deprem#İzmir#Ege Denizi

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