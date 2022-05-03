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Edirne'de feci kaza! Otomobil, Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

#Edirne#Tunca Nehri #Trafik Kazası
Edirnede feci kaza Otomobil, Tunca Nehrine uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Edirne’de, otomobilin Tunca Nehri’ne devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybetti, Nursel Akbulut (74) ise yaralandı. Akbulut ailesinin bayram ziyareti için yola çıktığı öğrenildi.

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Denizli’de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Değirmenyeri köyündeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Ergin Akbulut yönetimindeki otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak Tunca Nehri’ne uçtu.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Ergin Akbulut, eşi Emine Akbulut ve Nursel Akbulut’u nehirdeki araçtan çıkardı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ergin ve Emine Akbulut hayatını kaybetti, Nursel Akbulut ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Edirne#Tunca Nehri #Trafik Kazası

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