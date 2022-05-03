Zelenski açıkladı: Rusya Ukrayna’da kıtlığa sebep olmak için saldırıyor!

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Devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama ortalığı karıştırdı. Ukrayna, Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığını ve kıtlığa neden olmak için tahıl depolarını hedef aldığını iddia etti.

Ukrayna tarafından dün yapılan bir açıklamada Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığı iddia edildi. Ukrayna'nın insan hakları şefi de Rusya'yı bir füze saldırısında tahıl deposunu hedef almakla suçladı. Lyudmyla Denisova, Rus güçlerinin "Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler aldığını” söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu depolardan görüntüler Ukraynalı yetkililer tarafından paylaşıldı

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MART AYINDA BAŞLAMIŞ

Ülkenin insan hakları ombudsmanı Lyudmyla Denisova, dünkü Facebook gönderisinde, Rus kuvvetlerinin doğu Ukrayna'da mahsulü stoklamak için kullanılan bir tahıl asansörünü imha ettiğini söyledi. Denisova, Rus kuvvetlerini tarım ekipmanlarını çalmakla suçladı ve ilk hırsızlık vakalarının mart ayının ortalarında kaydedildiğini söyledi.

Russians launched missile strikes in the Dnipropetrovsk region, hitting grain warehouses of agribusinesses. pic.twitter.com/j3ddZ0w2PE — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 1, 2022

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Denisova ayrıca, Rusya’nın Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki bir tahıl deposunu vurduğunu söyledi. Denisova, "Rus işgal güçleri, Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler alıyor" dedi.

"KASTEN YAPIYORLAR"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da, Twitter'da Rusya'yı depoyu "kasten" vurmakla suçlayan saldırının bir videosunu yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin eski sözcüsü Iuliia Mendel de, Rusya'nın Ukrayna tarım ekipmanlarına yönelik saldırılarından kaynaklanan hasarı gösteren fotoğraflar yayınladı.

Ukrayna lideri Zelenski, Telegram'da yayınladığı video konuşmasında Rus kuvvetlerinin bir depoyu tahıl, diğerini gübre ile vurduğunu söyledi.

Rusya'nın saldırılarının ardındaki amaç Ukrayna lideri Zelenski tarafından da doğrulandı

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Zelenski, "Seçtikleri hedefler, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus ordusu için bir imha savaşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" dedi. "Tarımsal işletmelerin depolarını hedef aldılar."

Ukraynalı yetkililer daha önce Rusya'yı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin şu anda işgal ettiği bölgelerde tahıl çalmakla suçlamışlardı. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.

Tahıl depolama ve üretimine yönelik saldırıların, tahıl ihracatçısı olan Ukrayna sınırlarının ötesinde de etkileri var. Birleşmiş Milletler daha önce, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşının sarmal bir insani kriz yarattığı ve küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği yönündeki endişelerini dile getirmişti.

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BM Dünya Gıda Programı direktörü Martin Frick'e göre, işgal altındaki kapalı Ukrayna limanlarında yaklaşık 4,5 milyon ton tahıl bulunuyor. Frick, "Şu anda tahılın hiçbiri kullanılamaz. Sadece orada duruyor." açıklamasını yapmıştı.

ZELENSKİ UYARMIŞTI

Güneydoğu Dnipropetrovsk bölgesindeki Synelnykove bölgesindeki tahıl deposu saldırısının şoke edici videosu dün ortaya çıktı. Zelenski, yayınlanan görüntülerin ardından "Tarımsal işletmelerin depolarını hedef aldılar. Tahıl deposu tahrip edildi. Gübre deposu da bombalandı." Dedi.

Rusya, Ukrayna halkını açlığa mahkum ederek yıldırmaya çalışıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı, dünya liderlerini Rusya'nın Ukrayna'ya uyguladığı gıda ablukasının yol açtığı yeni bir gıda krizine hazırlanmaya çağırdı.

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60 Minutes adlı programa açıklama yapan Zelenski şunları söyledi:

"Rusya gemilerin içeri girmesine veya çıkmasına izin vermiyor, Karadeniz'i kontrol ediyor. "Rusya, ülkemizin ekonomisini tamamen bloke etmek istiyor. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına alması nedeniyle on milyonlarca ton tahıl kaybedebilir."

Mısır ve Tunus, tahıllarının yüzde 80'ini Ukrayna ve Rusya'dan ithal ederken, Lübnan tedarikinin yüzde 60'ını bu iki ülkeden satın alıyor.

Biçerdöver ve ekme makineleri de dahil olmak üzere 27 Ukraynalı çiftlik aracından oluşan bir filo, birkaç hafta boyunca işgal altındaki Melitopol'daki bir traktör satıcısından çalındı. Toplam değerleri 4 milyon sterlin olan bu araçlardan biçerdöverlerin her biri 240,00 sterline satılıyor.

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RUS GÜÇLERİNE KÖTÜ SÜRPRİZ

Ancak araçları kamyonlara yükledikten ve Çeçenya'ya doğru bin kilometreden fazla taşıdıktan sonra, Rus ordusu durumla ilgili gerçeği anladı: Biçerdöverler uzaktan kumanda edilebiliyor ve sahipleri tarafından kilitlenebiliyordu.

Böylece Rusya’nın çaldığı araçların kullanılamaz durumda olduğu ortaya çıktı.

Rus güçlerine ait araçlar çaldıkları tarım araçlarını böyle taşıdı

Bir süre İrlanda parlamentosunda yaptığı konuşmada Zelenski, Putin'in halkını aç bırakmak için Ukrayna'nın gıda arzını hedef aldığı uyarısını yapmıştı. Zelenski bu konuşmasında "Onlar için açlık, bir tahakküm aracı olarak biz sıradan insanlara karşı bir silahtır" diyerek yaklaşmakta olan insani krize karşı uyarı yapmıştı…