Zelenski açıkladı: Rusya Ukrayna’da kıtlığa sebep olmak için saldırıyor!

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama ortalığı karıştırdı. Ukrayna, Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığını ve kıtlığa neden olmak için tahıl depolarını hedef aldığını iddia etti.

Ukrayna tarafından dün yapılan bir açıklamada Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığı iddia edildi. Ukrayna'nın insan hakları şefi de Rusya'yı bir füze saldırısında tahıl deposunu hedef almakla suçladı. Lyudmyla Denisova, Rus güçlerinin "Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler aldığını” söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da vurduğu depolardan görüntüler Ukraynalı yetkililer tarafından paylaşıldı

Ülkenin insan hakları ombudsmanı Lyudmyla Denisova, dünkü Facebook gönderisinde, Rus kuvvetlerinin doğu Ukrayna'da mahsulü stoklamak için kullanılan bir tahıl asansörünü imha ettiğini söyledi. Denisova, Rus kuvvetlerini tarım ekipmanlarını çalmakla suçladı ve ilk hırsızlık vakalarının mart ayının ortalarında kaydedildiğini söyledi.

Denisova ayrıca, Rusya’nın Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki bir tahıl deposunu vurduğunu söyledi. Denisova, "Rus işgal güçleri, Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler alıyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da, Twitter'da Rusya'yı depoyu "kasten" vurmakla suçlayan saldırının bir videosunu yayınladı.

