Putin ülkeyi başbakana devretti, savaşa odaklandı!

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası umduğunu bulamayan, ciddi kayıplar veren ve 9 Mayıs zafer gününe kadar bir sonuç elde etmeye odaklanan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki günlük operasyonların komutasını üstlendiği iddia edildi.

ÜLKE YÖNETİMİNİ BAŞBAKANA DEVRETTİ, SAVAŞA ODAKLANDI

Avrupa Birliği'nden ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak Putin'in ülke yönetimini büyük ölçüde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e devrettiğini ve tüm dikkatini Ukrayna'daki günlük çatışmalara yönlendirdiğini duyurdu.



Kremlin'e yakın kaynaklar ise Putin'in çatışmaları günlük kontrol ettiğini ve talimatlar verdiğini iddia ediyor.

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9 MAYIS ÖNCESİ SONUÇ İSTİYOR

Aldığı işgal kararı sonrası bir yandan Batı'nın uyguladığı sıkı yaptırımlarla baş etmeye çalışan Putin bir yandan da ordusunun Ukrayna'da verdiği kayıpların önüne geçmeye çalışıyor.



ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan birçok kaynak Rus liderin 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde Ukrayna'da başarı elde etmek için harekete geçtiği konusunda hemfikir.



İddialara göre Putin tam da bu noktada bizzat devreye girerek savaştaki kontrolü tam olarak eline aldı.



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Rus güçleri Donbas bölgesine saldırmaya devam ederken Putin'inbulunduğu iddia ediliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bir rapora göre Putin, birliklerinden ilk iş olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin doğum yeri olan Kryvyi Rih'i almalarını istedi.

Ancak kabaca bir milyonluk bir şehri ele geçirmek, dokuz buçuk haftalık çatışmalarda neredeyse 25 bin asker kaybettiğine inanılan Rus ordusu için devasa bir görevi temsil ediyor.

"PARONAYAK FİKİRLERE TAKINTILI"

Rusya'dan kaçan eski KBG ajanı Boris Karpichkov, The Sun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Putin'in 'paranoyak fikirlere takıntılı hale geldiğini' belirterek Rusya cumhurbaşkanının çevresi arasında ayrıntılara takıntılı, yüzleri ve konuşmaları hatırlamasıyla ünlü biri olarak tanındığını söyledi.

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"YAKIN ÇEVRESİ DE DAHİL HERKESİ 'HAİN' OLARAK GÖRÜYOR"

Karpichkov Putin'in parkinson hastası olduğunu ancak 'güçlü adam' imajını bozmamak için bunu yakın çevresinden bile sakladığını iddia etti.

Rus liderin yakın çevresi de dahil, kelimenin tam anlamıyla herkesi 'hain' olarak gördüğünü iddia eden Karpichkov, Putin'i Stalin'e benzetti.

Eski SSCB lideri Josef Stalin'in de son yıllarına paranoya ve güvensizlik damgasını vurmuştu. Stalin, iyileşmesi için siyasi hayatı bırakmasını öneren bir doktoru hapse atmış ve çok sayıda doktora 'suiakst planladıkları' gerekçesi ile işkence yaptırmıştı.



Stalin, 2. Dünya Savaşı ve sonrasında milyonlarca kişiyi ölüme göndermekle suçlanıyor

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9 MAYIS NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından 'Zafer Günü' adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.



Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.

Her yıl NATO’ya gözdağı vermek için yeni tip silahların sergilendiği bu geçit töreni, bu sene Ukrayna’daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek.

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Putin'in Ukrayna'da bir an önce bir sonuç alarak savaştaki kaos ve başarısızlığı bu tören ile unutturmak istediği düşünülüyor.