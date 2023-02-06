Edirne'de asker, polis ve jandarmadan kan bağışı seferberliği

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Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu. Edirne'de, Kızılay'ın çağrısına kulak veren çok sayıda kişi, kentte kurulan kan bağış merkezlerine akın etti. Edirne ve çevresinde görev yapan çok sayıda asker, polis ve jandarma personeli de bağışta bulundu.

'EDİRNE VE ÇEVRESİNDE 3 EKİBİMİZ VAR'

Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş, Edirne ve çevresinde 3 ekibin kan bağışı için yer aldığını belirtti. Değiş, "Bugün Edirne ve çevresinde 3 ekibimiz var. 1 tanesi askeriye ekibimiz, 1 tanesi valiliğin önünde, bir de merkezimiz açık. Şu ana kadar kan ihtiyaçlarının giderilmesi açısından yoğun bir talep var. Özellikle kurum personeli, kamu kurum ve kuruluşlarından ciddi bir talep alıyoruz. Bu talep, ihtiyaçların karşılanması açısından bizi memnun ediyor. Ama hep söylediğimiz gibi kan, acil değil; sürekli bir ihtiyaçtır. Şu anda bağışlayan kişilerin düzenli bağışçı olarak aramıza katıldığını görmek; bizim nihai amacımızdır. Kimsenin acil kan ihtiyacının olmadığı bir sağlık sistemi diliyoruz. Tekrar herkese geçmiş olsun" dedi.

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'GEREKİRSE CANIMIZI DA VERİRİZ'

Kan bağışlamak için gelen Budak Yıldızhan, "Haberi duyar duymaz koştuk, geldik. Tüm vatandaşlar, kolluk güçleri, asker, polis burada. Çok da duygulandım. Diğer müsait olan herkesi de kan bağışına davet ederim. Türkiye gerçekten büyük bir felaket yaşıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu. Cem Ceylan da "Üzücü haberi duyduk, diğer yurttaşlar gibi hemen buraya gelmek istedik. Bu ülkede, bu topraklarda bizimle yaşayan ne kadar insan varsa; hepsi bizim canımızdır. Kanımızı değil; gerekirse canımıza da veririz" dedi. Ece Dikbıyık ise "Bugün gerçekten çok büyük bir felaket yaşandı. Ben de elimden geleni yapmak için kan vermeye geldim. Herkesi de kan vermeye davet ediyorum. Herkes şu anda seferber vaziyette. Ben de elimden geleni yapmak istiyorum" diye konuştu.