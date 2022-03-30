Edirne'de 4 kişinin öldüğü katliamda şok detaylar

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İŞKENCE DETAYI



Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.



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Öldürülen Anıl Güner'in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de köy halkı arasında konuşuluyor.Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

​Edirne Valiliği, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ile çiftin çocukları Anıl Güner'in evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulunmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G., M.G., A.G. ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.



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Öte yandan Güner ailesinin yakınları, evin önünde toplanarak gözyaşı döktü. Köy halkından Musa Arıcan, "Ölen kişinin eniştesi var, sabah süt getirmediğini görüyor ve muhtara haber veriyor. Muhtarla birlikte gidip bakıyorlar, durumu görüyorlar. Muhtarın eşi hatta bayılacak gibi oldu. Ölen kadın, benim dayımın torunu oluyor. Hiç husumetlisi yoktu" dedi.

Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar da "Yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' dedi. Ben de 'Haberim yok, biliyorum' dedim. Buraya geldik, içeri sokmadılar, göremedim. Ölen kişi, büyük ablam oluyordu" diye konuştu.

Evin çevresine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.