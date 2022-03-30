Edirne'de 4 kişinin öldüğü katliamda şok detaylar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
İŞKENCE DETAYI
Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Edirne Valiliği, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güner ailesinden dede Mehmet Güner ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner ve eşi Filiz Güner ile çiftin çocukları Anıl Güner'in evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulunmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G., M.G., A.G. ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir" denildi.
Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar da "Yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' dedi. Ben de 'Haberim yok, biliyorum' dedim. Buraya geldik, içeri sokmadılar, göremedim. Ölen kişi, büyük ablam oluyordu" diye konuştu.
Evin çevresine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.