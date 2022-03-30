Katliam evi: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyüne her sabah süt toplamaya giden kooperatif görevlileri, Güner Ailesi’nin süt getirmediğini fark edince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden komşusu, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner’i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giden köylüler, Anıl Güner’in cesedinin yanı sıra dede Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan baba Mehmet Güner (55) ve anne Filiz Güner’in (47) cansız bedenlerini bulunca jandarmaya bildirdi. Anıl Güner’in, önceki gün akşam saatlerinde köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup sohbet ettiği, “1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım” dediği belirtildi.

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BAŞLARINDAN VURULMUŞLAR

Olay yerine giden jandarma ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için devlet hastanesine götürüldü. Yapılan ilk incelemede, 4 kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Köy halkından Musa Arıcan, “Ölen kadın, benim dayımın torunuydu. Hiç hasımları yoktu” dedi.

Evin çevresine güvenlik şeridi çeken jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor. Edirne Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklamada “Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir” denildi. İncelemede tüfek ile tabancanın da Anıl Güner’e ait olduğu ortaya çıktı.