Eda’nın heykeli ışık kurbanı

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Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem Dündar’ın, Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapıldı. Törene başta Fenerbahçe Kulübü yöneticileri olmak üzere voleybol dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Eda Erdem Dündar’ı arkadaşları da yalnız bırakmadı. Heykelin açılışının ardından sosyal medyada heykele bazı eleştiriler de geldi. Özellikle belli noktaların “erkeksi” bulunmasından kaynaklı eleştiri ve tepkiler öne çıktı. Hürriyet, heykeli yapan Pınar Doğan Öktem’e bu eleştirileri sordu. Pınar Doğan Öktem şunları söyledi:

‘YANLIŞ AYDINLATMA AÇISI’

“Atölyede öyle bir şey yoktu. Organizasyon ekibi benim bilgim dışında açılış yerinde heykelin etrafına tuhaf, mor gibi aydınlatma koymuş. Yanlış açıyla konulan bu aydınlatmalar olandan farklı bir görüntü ortaya çıkarmış. Havanın kapalı olması da oradaki anatomiyi bambaşka bir şekilde gösterdi. Bir heykel ışıkla bütündür. Açılışta doğal ışık yoktu. Organizasyon şirketinin yanlış açılarda yerleştirdiği ışıklar vardı. Heykelin talihsizliği bu oldu. Çok yanlış bir aydınlatma açısı vardı. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Benim kontrolüm dışında iki ekstra ışık konulmuş ve alttan yanlış bir açıyla kurulmuş. Gün ışığında herkes hayran, heykelin etrafında insanlar beğenilerini samimiyetle bana söylediler.

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Işıkta böyle görünüyor - Doğal hali böyle

‘GÜN IŞIĞINDA ÇEKİLMELİ’

Heykelin fotoğrafı gün ışığında tekrar çekilmeli. Eda, döküm öncesi halini görmüş ve çok beğenmişti. Şikâyet olsa revizyonunu yapardık. Ters ışıklar gittikten sonra bir problem kalmadığı için revizyon gerekeceğini düşünmüyorum. Bu heykel Türk kadınının gücünü kutlayan ve onları cesaretlendiren bir simgedir. Benim için büyük bir onurdur.”

Bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Eda Erdem Dündar ise hayalini bile kuramayacak büyük bir an yaşadığını dile getirdi.

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Heykeltıraş Pınar Doğan Öktem, Eda Erdem’in heykeli döküm halinde gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

‘AĞZIMDAN İSTEMSİZCE ÇIKTI’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ “Bugün Türk voleybolunun özel bir günü. Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam Eda’nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutlu ve gururluyum. Bir Eda kolay yetişmiyor” dedi.

Mehmet Akif Üstündağ

Üstündağ’ın ‘adam gibi adam’ sözleri salonda gülüşmelere yol açtı. Sözler sosyal medyada da gündem olunca Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

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“Adam gibi adam’ sözü de gayri ihtiyari ağzımdan çıktı. Bu sözü özel hayatımda çok sık kullanırım. İyi insan, mükemmel insanı anlamında. Eda Erdem için de ‘İnsan gibi insan’ diyecekken bu sözler döküldü ağzımdan.”