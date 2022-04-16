Eda Nur Kaplan davası: En az 18 yıl hapis istendi

Haberin Devamı

Kaplan, iki isim hakkında şikâyette bulunduktan bir hafta sonra 7 Ağustos 2021 tarihinde intihar etmişti. Savcılık, Güzelyurt ve Ardıçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın dün görülen duruşmasında savcılık esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, Güzelyurt ve Ardıçoğlu’nun Kaplan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçunu gerçekleştirdiklerini belirterek, sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 102/3-a maddesi uyarınca, 18’er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kaplan Ailesi’nin avukatları da her iki sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Gözden Kaçmasın Anahtarı tutanakla teslim edin Haberi Görüntüle

SOSYAL MEDYAYI SUÇLADI

Tutuklu sanık Ardıçoğlu ise savunmasında “Dosyada hiçbir şey yokken tutukluyum. O kadar rapor sunuldu, en azından raporların birinde aleyhte bir şey olabilirdi ancak yok. Sosyal medya üzerinden bu duruma geldik, tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.