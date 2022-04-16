Konuta talep hız kesmiyor

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İnşaat maliyetlerindeki rekor artış ve yüksek talep, konut fiyatlarını her geçen gün daha da yukarı taşıyor. Bu artışa rağmen talep hız kesmiyor. Hem fiyatlar daha da artar endişesi, hem de gayrimenkulü güvenli liman gören yatırımcılar sayesinde konut piyasası canlılığını koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan satış rakamları da bu talebi doğrular nitelikte. Bu verilere göre ülke genelinde mart ayında konut satışları bir önceki aya göre 37.5, geçen yılın aynı dönemine göre de 20.6 artış gösterdi. Martta 134 bin 170 kişi ev sahibi oldu ve tüm zamanların en yüksek mart ayı satışı yapıldı. Ocak-Mart dönemine baktığımızda da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla 320 bin 63 konut satıldı.

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Banka kredili konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 22.6 olarak gerçekleşti. Peşin, senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 16.2 artarak 103 bin 899’a çıktı. Mart ayında toplam satış içinde diğer satışların payı yüzde 77.4’e yükseldi. Bu da alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne ciddi bir kaynak aktarımı olduğunu gösteriyor. Altın dolar ya da vadeli mevduat gibi seçenekler yerine konut alımını seçenler, bu yolla parasını enflasyona karşı korumayı hedefliyor. Benzer tablo yılın ilk çeyreği için de geçerli. Ocak-martta kredili konut satış sayısı 68 bin 342 olurken, diğer satış türleri ile 251 bin 721 konut satıldığı görülüyor.

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Yeni konut fiyatlarının yüksek olması ve üretimin yavaşlaması nedeniyle tüketicinin ağırlıklı tercihi mart ayında da ikinci el oldu. Sıfır konut satışı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 artarak 38 bin 337 olurken, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28.6’ya kadar gerildi. İkinci el konut satışı ise yüzde 23.1 artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71.4’e çıktı. Ocak-Mart döneminde ise sıfır konut satışı 94 bin 437, ikinci el 225 bin 626 olarak gerçekleşti.



YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 45 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45.1 artarak 14 bin 344’e yükseldi. Mart ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 5 bin 567 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi. Martta ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 784 adetle İran vatandaşlarına yapıldı. Bu ülke vatandaşlarını 741 konutla Irak, 547 konutla Rusya izledi. Son dönemde gündemde olan Rusya ve Ukrayna ilgisi de rakamlara yansıdı. Geçen yılın ilk 3 ayında Rus vatandaşları Türkiye’den 938 konut alırken, bu yıl rakam 1535’e çıktı. Yine geçen yılın ilk çeyreğinde 222 konut alan Ukraynalılar ise bu yıl aynı dönemde 381 konutun sahibi oldu.