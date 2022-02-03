Eczacı Umut Gökçe'den günlerdir haber yok! Korkunç şüphe...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Bu altcoinlere dikkat Uzman isimler yorumladıBu altcoinlere dikkat! Uzman isimler yorumladı#Kripto Para Piyasaları
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Biden az önce açıkladı DEAŞ lideri öldürüldüBiden az önce açıkladı! DEAŞ lideri öldürüldü#ABD
HDPli Semra Güzel için komisyon kararını verdiHDP'li Semra Güzel için komisyon kararını verdi#Semra Güzel
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fotoğraf Antalyada bugün öğle saatlerinde çekildiFotoğraf Antalya'da bugün öğle saatlerinde çekildi#Antalya
Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittilerTürk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler#Çanakkale
İngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak atmosferik nükleer saldırıya hazırlanıyorİngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak 'atmosferik nükleer saldırıya' hazırlanıyor#Uzay
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Yollar kapandı, sınavlar ertelendi, motosiklet yasağı geldiYollar kapandı, sınavlar ertelendi, motosiklet yasağı geldi#Isparta
Kızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyorKızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyor#Milla Jovovich
Apple CEOsu Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındıApple CEO'su Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındı!#Tim Cook
Aşıklar ilk kez el eleAşıklar ilk kez el ele!#Uğur Aslan
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
HABERLERGündem Haberleri

Eczacı Umut Gökçe'den günlerdir haber yok! Korkunç şüphe...

#Antalya#Eczacı#Umut Gökçen
Eczacı Umut Gökçeden günlerdir haber yok Korkunç şüphe...

Antalya'da eczacı Umut Gökçen'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Gökçen ile en son görüşen A.E.B. hakkında 'hürriyeti tahdit', 'tehdit', 'insan kaçırma' ve 'cinayet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Haberin Devamı

Eczacı Umut Gökçen'den 22 Ocak'tan bu yana haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Ağabeyi Umut Gökçen'in hayatından endişe eden Mehmet İlhan Gökçen, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek A.B.E. hakkında 'hürriyeti tahdit', 'tehdit', 'insan kaçırma' ve 'cinayet' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde endişelerini dile getiren Mehmet İlhan Gökçen, "Ağabeyim kaybolmadan önce bana yaşadıklarını anlattı. 20 Ocak akşamı 07 MSP 92 plakalı aracı ile seyir halinde iken şüpheli A.B.E. koşarak yandan otomobile çarpmıştır. Ardından kendisini yere atmıştır. Yaralandığını iddia etmesi üzerine ambulans çağrılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Ancak bu olay nedeni ile vücudunun hiçbir yerinde yaralanma olmamış ve taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'AĞABEYİMDEN PARA İSTEDİ'

Şüphelinin daha sonra ağabeyi Umut Gökçen'i cep telefonundan arayarak para talep ettiğini öne süren Mehmet İlhan Gökçen, "Sonrasında ağabeyimi, A.B.E.'nin avukatı olarak tanıtan ve Konya Barosu avukatlarından olduğunu söyleyen bir kişi de aramış, kaza yerini terk ettiği gerekçesiyle hakkında şikayetçi olacaklarını ve tazminat talebinde bulunacaklarını söylemiş. Ağabeyim bunun üzerine A.B.E.'nin evine gidip ihtiyacı olup olmadığını sormuş. Şüpheli ise para istemiştir. Ağabeyim de para vermiştir. Bir süre sonra da A.B.E. eczaneye gelerek 'Senin dükkanını yakarım' dedikten sonra yeniden para talebinde bulunmuştur. Umut Gökçen de bu tehdit üzerine şahsa yine para vermek zorunda kalmıştır. 22 Ocak akşamı saat 20.00'de ağabeyimi telefonla aradım ama cevap vermedi. Aynı gün 22.47, 22.50'de tekrar aradım yine cevap alamadım. 22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece saat 01.30'da telefon çaldı ama yine cevap veren olmadı. Pazar akşamı saat 21.36'dan sonra da telefon tamamen kapanmıştır. O günden bu yana da ağabeyimden haber alamıyoruz. Aracı ise Lara'da park halinde bulundu" dedi.

Eczacı Umut Gökçeden günlerdir haber yok Korkunç şüphe...

Haberin Devamı

'ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ KAYGILARI VAR'

Umut Gökçen'in 13 gündür kayıp olduğunu söyleyen Mehmet İlhan Gökçen'in avukatı Cengizhan Gököz, daha önceden trafik kazası süsü verilmiş bir olay yaşandığını ve bu durumun şüphe uyandırdığını belirtti.

A.B.E.'nin, Umut Gökçen'e bir kötülük yapılmış olabileceğinin müvekkilleri tarafından kendisine iletildiğini ifade eden Cengizhan Gököz, "Gökçen ailesinin, bu kişinin Umut Gökçen'i para alabilmek için rehin almış olabileceği veya öldürmüş olabileceği gibi kaygıları var. Ayrıca Umut Gökçen'in psikolojisi itibarıyla intihara meyilli olduğu dile getirildi. Dolayısıyla iki varsayım üzerinde bu soruşturma yürütülüyor. 'Öldürüldü mü, intihar mı etti' şeklinde bir endişe var. Bunun araştırmasını yetkili kurumlarca yapıyoruz. Diliyoruz ki sağ olarak müvekkilimin kardeşi bulunsun" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Eczacı#Umut Gökçen

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

 #Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan