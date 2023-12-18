Ece Ronay soruşturmasında yeni detaylar! Operasyon anının görüntüleri ortaya çıktı... Azmettiren kişinin ismini verdiler

Haberin Devamı

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli’nde işyerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Yapılan çalışmalarda iş yerine motosikletli kasklı kişilerin ateş ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesinin ardından 15 Aralık’ta Ece Ronay'ın evine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi.

ECE RONAY’A ÖRGÜT SORUŞTURMASI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", Yönetmek veya Üye Olmak", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Mala Zarar Verme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

İFADESİ 1 SAAT SÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Ece Ronay ve 4 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü. Yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosuna sek edildi. Ece Ronay’ın ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.

SALDIRGANLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Bilir’in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların sonunda, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri ve azmettirici olduğu değerlendirilen Ece Ronay’ın yakalanması için 15 Aralık Cuma günü operasyon düzenledi. Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonda Ronay dahil, biri yaşı 18’den küçük olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilere ait evlerde gerçekleştirilen aramalarda ise 9 milimetre çapında bir otomatik silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 58 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler, 4 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanması ile birlikte bu sabah erken saatlerde emniyetten çıkarılarak önce sağlık kontörlü için hastaneye, oradan da soruşturmanın yürütüldüğü Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Haberin Devamı