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Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

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#Ece Ronay#Gözaltı#Sosyal Medya Fenomeni
Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronayın telefonu inceleniyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 12:55

İstanbul ve Kocaeli'de eski eşine ait 2 iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüphelinin cep telefonları incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne teslim edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir'e ait olan 2 iş yerine ateş açılması sonrası, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmaların ardından iş yerlerini kurşunladıkları tespit edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Söz konusu cihazlar incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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#Ece Ronay#Gözaltı#Sosyal Medya Fenomeni

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